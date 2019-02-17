沈振盈：外圍反常　影響判市

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，美股繼續升，美匯、黃金繼續強，市場究竟是避險還是追逐風險資產？近年的投資市場，要分析的角度愈來愈多，分析的方法也愈來愈複雜。早前市場「吹」美國放鴿，但美匯的走勢，卻絕對不是這般回事。金價跟美匯一齊升，就更加跟股市的表現，出現了反常的現象。



上周美股本來出現了見頂回落之勢，道指連跌四日，但卻在周五扭轉劣勢。道指大升逾400點，主要原因是憧憬中美貿易談判再有進展。



其實近年股市的走勢愈來愈假，市場上的虛假傳聞及消息不絕，大戶利用媒體的平台，不斷影響市場的氣氛及情緒，達到在衍生工具市場殺倉的效果。



面對此等的市場狀況，投資者一定要有自己的獨立思維，勿被市場主流的評論所誤導。本周市況會頗為反覆，周初傾向調整為主，留意着27,600點水平的支持。



本周每日的股市走勢預測：



周一(丙戌日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，高開回落。



周二(丁亥日)：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，先升後回。



周三(戊子日)：天干屬土地支屬水，土剋水之局，反覆上落。



周四(己丑日)：天干地支皆屬土，全土之局，持續淡勢。



周五(庚寅日)：天干屬金地支屬木，金剋木之局，出現升勢。



(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm