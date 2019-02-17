【地產專題】樓市調整　九成屋苑租金回報反彈

住宅樓價跌勢雖有回穩迹象，但過去數月已累積不少跌幅，令租金回報從谷底反彈。《東網》統計20個大型屋苑，1月份有18個的租金回報率，較去年7月樓市高位錄得升幅，比例高佔90%，當中有5個屋苑回報，更重上3厘或以上水平。



綜合利嘉閣及市場資料，荔枝角美孚新邨租金回報率增長最顯著，該屋苑上月平均呎租約36元，以平均呎價約12,500元計算，回報更高達3.5厘，較2018年12月彈升0.4個百分點。



香港置業林桂新指出，該屋苑上月租出約45個單位，較過往70至80宗有所回落。由於不少單位租約期結束，過去約一周新增約10個租盤，市場有約30個租盤，現時兩房戶入場租金為1.8萬元。受節日氣氛影響，本月份僅錄約10多宗租賃個案。



他又指，該項目5期蘭秀道10號高層A室，實用面積704方呎，以2.7萬元租出，呎租38元，屬上月呎租最高個案。至於租金最高為4期百老匯街107號中層C室，成交月租3萬元。



該批屋苑當中，佔約四分一收租回報升至「三字頭」，當中荃灣中心由去年7月約2.8厘，增加約0.4個百分點至上月約3.2厘。美聯鍾家豪指出，該物業上月租賃成交去年同期活躍，合共錄15宗成交，按年上升約15%，主要是部分業主賣樓後，打算先租樓，待市況穩定後才入市。



他續稱，屋苑上月平均呎租約33元，按月上升2元或約6.5%。由於期間沒有特色戶租出，故最高呎租僅約35元。該單位為15座高層E室，實用面積324方呎，以1.15萬元租出。現時市場約有50個放租盤，入場單位叫租1.03萬元。而2月份至今，暫錄1宗租盤成交。



此外，將軍澳都會駅及大埔中心，一月份租金回報分別為3及3.2厘，也較2018年7月增加0.4及0.3個百分點。代理透露，大埔中心上月錄6至7宗租賃成交，由於盤源減少，租金普遍較上月上升10%。其中30座中層H室，實用面積409方呎，以1.5萬元租出，呎租37元。



期間兩個回報下跌屋苑同為市區盤，分別為牛頭角淘大花園及鰂魚涌南豐新邨，較半年前樓市高峰期回落0.1個百分點，上月回報約2.8及2.7厘。事實上，樓市近日已稍見回穩，淘大花園上月呎價再次升穿1.7萬元關口，影響表現。該盤H座連天台特色戶，上月以655萬元售出，呎價17,328元創近期高位。



根據差餉物業估價署資料，去年樓價飆升，實用面積431方呎以下細單位平均租金回報率，曾跌至2.6厘的低位，直至去年12月回升至2.8厘，為各類單位最高。



資深投資者伍冠流認為，租金回報率上升情況仍會持續，前提是中美貿易戰要繼續緩和下來。而美國加息步伐放緩，加上本地住屋需求依然強勁，亦有助支持租金向上。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm