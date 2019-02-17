【產經專題】大戶狂掃累計認沽期權　背後原因係...

港股踏入2019年呈大漲小回格局，恒生指數截至上周五(2月15日)為止，今年已經累漲2,055點或7.95%。消息透露，儘管市況好轉，但市場不明朗因素眾多，例如中美貿易談判及英國脫歐等，近期不少大戶透過買入個別股份的累計認沽期權(Decumulator)，利用這類衍生投資產品，以一個較市價為高的價格，減持2018年買入的「蟹貨」。



去年1月港股見頂回落，年中起跌勢轉急，10月底恒指曾低見24,540點，較1月底創下的歷史高位累瀉26.7%。即使11月有所反彈，可惜12月開始再度向下，直至今年1月始有較明顯漲勢。



消息透露，去年上半年大市尚未顯著轉差，不少投資者追入騰訊控股(00700)及香港交易所(00388)等當時熱門炒作的股份。不過，下半年市況顯著轉壞，持貨能力不足的投資者已經陸續「斬纜」離場，但部分持貨能力較強的一直持貨至今。



【可避免在市場直接沽貨】

消息又稱，近期市況好轉，以騰訊及港交所為例，截至上周五為止，年初至今股價已分別累漲6.3及10.76%。累計認沽期權合約的沽貨價，較參考價會有一定溢價，而參考價一般會參照訂立合約時的市價。因此可以溢價沽售手上持股，不但更貼近去年的買入價，同時可避免在市場直接沽貨，對相關股份股價構成壓力。



據了解，近期大戶買入的個股累計認沽期權，除騰訊及港交所之外，還有內銀股及油股，合約期為一年，沽貨價為參考價110至120%，視乎有否槓桿而定。



展望後市，雖然上周港股結束連續六周上漲強勢，惟港股美國預託證券(ADR)上周五跟隨美股做好，當中滙豐控股(00005)收報67.18元，較上周五香港收市價高0.83元；港交所收報253.26元，高2.26元；騰訊收報336.45元，高2.65元，按比例相當於恒指反彈251點，重越28,000點關。



第一上海首席策略師葉尚志認為，年初至今港股已經累積不少升幅，中外經濟數據呈現弱勢會限制大市上漲空間，只是美國聯儲局「放鴿」及內地刺激經濟措施令大市暫時難再大跌，預期恒指本周會在27,500至28,500點之間上落。



【重磅股短線上望空間細】

他又指，騰訊、港交所及內銀股短線上升空間有限，限制大市升幅。其中，騰訊已經自去年10月低位累彈近百元，估值不算便宜，全年業績出爐之前恐怕只能在320至350元範圍內波動。儘管油股會有少許炒作空間，惟國際油價已接近合理水平。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，內地股市在中央出招刺激經濟下，市場氣氛尚可，應能在中美貿易談判持續不明朗之際，為港股提供支撐。不過，「政策市好難捉摸」，直言投資者不宜在現價追貨，觀望持有股份的業績及派息等再作打算。



【小知識：Decumulator可鎖定沽貨價】

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