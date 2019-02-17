新盤UPDATES：AVA 228收144票　超購近兩倍

農曆新年氣氛漸減，樓市交投再度活躍。周六、日各區新盤銷情理想，個別部署加價項目，更吸引買家加速入市。



●逸瓏灣8兩日速沽7伙

受惠區內地皮以理想價售出，信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，日前落實部分單位加價，加幅約1.5至2%。項目於周六、日速沽7伙，其中1座中層D室，成交價1,423.8萬元，呎價16,575元。開盤至今累售247伙，套現逾19億元。



●尚悅‧嶺周六、日賣出8伙

上車新盤需求殷切。恒基地產(00012)的元朗尚悅‧嶺，周六、日兩天速錄約8伙成交，其中1座26樓B室，面積279方呎，成交價逾487.81萬元，呎價17,484元。



●AVA 228暫錄144票

美聯布少明透露，資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228，截至周六(17日)已錄約144張入票登記，超額認購近兩倍，日內有機會落實加推及銷售安排，最快周內進行首輪銷售。項目首張價單推出50伙，折實平均呎價約19,402元，由於提供單位面積較細，入場費僅約280.3萬元起。

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