小知識：Decumulator可鎖定沽貨價

所謂累計認沽期權(Decumulator)與被戲稱為「I kill you later」(我晚些殺你)的累計認購期權(Accumulator)同屬結構性衍生投資產品，只是玩法剛好相反，前者是投資者與投資銀行就某一隻股票，訂立一個較參考價為高的沽貨價，合約期內每個交易日以該沽貨價沽出為數固定的股票。



舉例而言，投資者X持有一批ABC公司的股票，現時股價為10元。假設X與投資銀行Y訂立累計認沽期權合約，以10元為參考價，Y承諾在合約期內每個交易日，以參考價15%溢價，即11.5元，向X買入1萬股ABC。好處在於X能鎖定在11.5元沽出ABC，而且不用在公開市場沽貨，令到ABC股價受壓。



當然，累計認沽期權合約還設有取消價，假設是9.5元，即只要ABC收市價跌穿9.5元，合約就會即刻終止。同樣重要的是，若ABC的股價升穿11.5元，X依然要以11.5元沽貨。

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