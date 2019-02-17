樓價UPDATES︰買家為搶盤　追價購越秀廣場

二手市交投活躍，令盤源持續減少，新蒲崗越秀廣場出現搶盤情況，兩房戶兩次反價，仍獲買家追價至598萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西區寶翠園2座中層A室，實用面積670方呎，兩房間隔，以1,633萬元易手，實用呎價24,373元。



●灣仔雲豐大廈中層E室，一房間隔，實用面積約282方呎，以450萬元放盤約3星期，議價後減價41.2萬元，獲區內首置客以約408.8萬元購入，實用呎價約14,496元。



●跑馬地大坑台A座低層4室，實用面積約559方呎，兩房兩廳間隔，望山景，原叫價1,100萬元連車位放售，經議價後減約102萬元或約9.3%，最終以998萬元獲買家承接，實用呎價約17,853元。



●天后成功樓低層F室，實用面積278方呎，一房間隔，望街景，獲區外投資者以380萬元承接，實用呎價13,669元。



●北角和富中心3座中層D室，實用面積733方呎，三房改兩房間隔，一月初放租，原每月叫租28,000元，於農曆新年後成功以每月26,000元租出，實用呎租35.5元，低市價約5%。



●北角半山雲景台中層J室，實用面積約1,065方呎，獲外區換樓客，連一個車位斥約2,238萬元入市，實用呎價約21,014元。



●西灣河嘉亨灣6座中層H室，實用面積約492方呎，兩房間隔連露台，同區用家斥約960萬元承接，實用呎價約19,512元。



●鰂魚涌康怡花園B座高層3室，實用面積668方呎，三房連套房間隔，叫價1,400萬元，放盤一周內以1,277元易手，累減123萬元，實用呎價19,117元。



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九龍區

●新蒲崗越秀廣場2座低層E室兩房戶，實用面積約469方呎，以605萬元放盤三天，即獲區內客接洽，議價後原本接受買家590萬元出價，但有見多名準買家洽詢，其後兩次反價至598萬元，最終獲買家追價成交，實用呎價約12,751元。



●西南九龍匯璽2B座高層A室，實用面積374方呎，屬一房間隔，每月租金約20,000元租出，實用呎租約53.5元。



●九龍站擎天半島本月暫錄2宗成交，平均實用呎價36,792元，包括2座中層G室，實用面積891方呎，屬三房套房間隔，另設工人套房，獲買家斥資2378萬元承接，實用呎價26,689元。



●紅磡悅目頂層連天台戶，兩房間隔，望郵輪碼頭海景，原開價950萬元放售，經議價後減價約84萬元或約8.8%，最終獲買家以866萬元承接，實用面積430方呎計，折合呎價約20,140元。原業主約於2015年4月以約759.8萬元買入，現帳面獲利約106.2萬元，單位升值約14%。



●茶果嶺麗港城3座高層B室，實用面積約517方呎，兩房兩廳設計，獲租客以16,500元承租，實用呎租約31.9元，業主在2018年7月，以約838萬元買入上述單位，現租金回報率約2厘。



●將軍澳中心2座中高層G室，實用面積687方呎，三房間隔，二月以970萬元放盤，經同區換樓客還價20萬，終以950萬元成交，實用呎價約13,828元。



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新界區

●屯門豐連1座高層F室，實用面積540方呎，兩房兩廳間隔，月租14,000元租出，實用呎租25.9元。



●屯門新屯門中心6座低層F室，實用面積455方呎，累減1,200元，區內租客以9,800元租入，實用呎租21.5元。



●屯門大興花園1期2座低層F室，實用面積394方呎，兩房兩廳間隔，外區客鍾情屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上業主有輕微議價空間，決以9,800元承租單位，實用呎租24.9元。



●天水圍居屋天頌苑O座中層14室，區外白居二客，鍾情該屋苑樓齡較新，未補價第二市場以290萬元即睇即買，以實用面積429方呎計，折合呎價6,760元。



●元朗YOHO MIDTOWN第3座高層H室，實用面積443方呎，兩房間隔，以738萬元沽出，實用呎價16,659元。



●大圍盛薈3座南翼中層C室，實用面積784方呎，3房連一套房間隔，放盤4個月，以約1,300萬元沽出，實用呎價16,582元。



●沙田第一城51座高層連天台單位，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以530萬元易手，實用呎價17,434元。



●馬鞍山星漣海3A座中層D室，三房連套房間隔，以22,000元租出，實用面積781方呎計，折合呎租28.2元，原業主於2017年以1295萬元購入，租出單位享約2厘租金回報。



●馬鞍山薈朗2座中層A1室，開放式設計，望海景，原以11,500元放租，經議價後減租500元或約4%，以11,000元租出，實用面積230方呎計，折合呎租約47.8元。屋苑本月暫錄約3宗租賃個案。



●荃灣麗城花園2期8座中層D室，實用面積668方呎，三房連套房間隔，叫價730萬元，業主以695元將單位易手，累減35萬元，實用呎價10,404元，低市價約10%。



●東涌東環2B座低層9室，一房間隔，享內園景，實用面積約380方呎，開價560萬元放盤近半年，最終議價後減約25萬元，獲上車客以535萬元承接，實用呎價約14,079元。

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