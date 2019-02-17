中資車企可靠新能源車翻身？專家︰難帶動整體銷情

去年中國汽車市場銷售倒退，但在國策扶持下，新能源汽車銷量卻有增長。國家工信部預計，今年新能源車銷量有望突破150萬輛，按年增約兩成。分析認為，跨國車企加快於內地電動車市場布局，競爭白熱化，中資自主品牌面臨更大挑戰，將更積極夥拍外資車企，冀藉新能源車翻身，惟情況未必樂觀。



據外電引述全球汽車製造商投資及採購預算指，未來5至10年全球車企於新能源車研發投入達3,000億美元，當中約1,350億美元投向中國，佔總投資約45%。



外資車企紛與中資聯手，在內地成立新能源車合資公司。當中以德資車企最進取，寶馬既與長城汽車(02333)成立合資公司「光束汽車」，同時又加大與華晨中國(01114)合資公司華晨寶馬的投資，以擴建工廠及加大新能源車動力總成工廠的產能，規劃年產能料增至100萬輛。福士汽車則與上汽集團(600104.SH)合作，去年於上海興建新能源車工廠，預計明年落成投產。



美國福特汽車與內地小型車企眾泰汽車(000980.SZ)合作，預期到二五年在中國引進至少15款新能源車。至於日資車企本田(HONDA)則宣布與廣汽集團(02238)合作在中國擴產新能源車。



不過，中資自主品牌車企未有坐以待斃。比亞迪(01211)擬在湖南長沙新建電動卡車及專用車全球總部，料電動乘用車年產量30萬輛，產值350億元人民幣。而吉利汽車(00175)則與內地電池生產商寧德時代(300750.SZ)合組合資公司，以實現吉汽明年新能源車佔總銷量90%以上的目標。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，中資車企現時最大不明朗因素並非銷量下跌，而是未來「想變但唔知點變」，即使中資車企加快發展新能源車，但其自身技術及市場配套能否支持仍成疑；加上內地消費者現時對新能源車購買意欲不算高，而外資車企透過在內地設廠進行本地化生產可減成本，中資自主品牌「性價比」的優勢將再降，相信新能源車難帶動車企整體銷情，故看淡汽車板塊，估計股價難重回高位。

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