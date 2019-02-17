青衣現多宗搶盤成交　青雅苑獲六組客排隊睇樓

中原梁岳宏稱，青衣區交投氣氛急升，過去兩日連錄至少11宗二手買賣，出現多宗搶盤、追價成交。



其中居屋青雅苑中低層單位，實用面積381方呎，已補價自由市場開價510萬元，曾出現六組客排隊睇樓，多客出價下，終以515萬元售出，呎價13,517元。



區內公屋亦有承接。長安邨安诲樓中高層8室，實用面積485方呎，望青衣公園及汀九橋海景，白居二見單位質素高，未補價第二市場以358萬元購入，屬近期高價，呎價7,381元。



私樓方面，藍澄灣2座高層單位，實用面積690方呎，開價900萬元，同區換樓客睇樓後即時還價，終以852萬元購入，呎價12,348元。



青衣區本月至今錄25宗買賣，而上月同期只錄18宗。

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