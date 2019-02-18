【專訪】天寶鐘錶梁青華：零售業受壓　短期難言擴張

中美貿易戰陰霾下，近月香港零售業轉弱，天寶鐘錶主席兼鐘錶界老行尊梁青華表示，目前零售業受到多重夾擊，冀現時市況已接近最低位，更料短期內業界不敢輕言擴張。



隨着中美貿易戰，消費信心轉弱，當中高價類別之鐘錶珠寶銷售由去年第四季開始急轉直下。適逢於去年8月開設名錶專門店的梁青華稱，店舖是6月租下，是希望捕捉高鐵通車的商機，「當時大家都估緊中美間係吹水戰，之前都有試過，點知愈演愈烈，相信好多零售商都預計唔到。」他指該店於剛開業的8至9月份生意符合預期，至近月表現的確較為遜色，整體銷售較前幾個月下跌20%至30%，估計是接近最差的時候，再下跌的空間不大。



梁氏從事鐘錶零售業達38年，他數到過去20年以來，零售業面對最大的難關一定是2003年「沙士」時期，當年整體零售業生意大跌八成。



他續指，相對2003年，現時情況當然未可相提並論，不過如今零售商面對的不單止是中美貿易戰影響整體消費者信心，還有日、韓以至歐洲「搶走」內地消費者，即使高鐵及港珠澳大橋開通，暫時亦「旺丁不旺財」，若中美貿易關係愈拖愈長，不敢估計對整體零售帶來多大影響，但他相信兩國最終會達成協議，至今年下半年零售業有望改善。



早前他曾表示公司原本計劃在港再開設新店，惟現時來看，會暫緩相關計劃，要視乎下半年市況再作決定，「幸好暫時亦未聽到鐘錶行家大規模關店及裁員，相信大家仍頂得住，但以守業為主。」不過，他長遠對香港鐘錶零售前景有信心，更認為隨內地富裕人口不斷上升，將會為高價消費品帶來增長動力。

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