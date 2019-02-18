古勝：港股累升多　先行食胡

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股上周走勢主要受着中美貿易談判消息左右，至於美股就確實係強，上周尾段無視美國總統「侵侵」頒布全國緊急狀態令，以強行取得興建美墨邊境圍牆資金，資金主要押注中美貿易談判會有好消息，美股三大指數都升得唔錯，其中道指更以全日高位收市，升1.7%，真係唔到你唔服。



要留意，周一美股假期無市，港股上周五ADR雖做好，但能否承勢再上，還是無方向下再次回軟，咁就真係要做事後孔明。



講番市場最關心的中美貿易談判，上周一連兩日的會談結束，雖然國家領導人表示中美雙方代表團在磋商中取得重要階段性進展，惟市場最關心仍是本周雙方在華盛頓見面後，能否有進一步的實質協議出台。當然，本周四美國聯儲局及歐洲央行先後公布1月份議息會議紀錄，都係值得留意的數據，因美息上落同樣影響市場投資取向。



恒指自年初開始拾級而上，高低位計唔經唔覺累升逾三千點，睇數字就係威係勢，但如果睇周線圖又唔算好靚仔，因上周恒指在28,000點水平做咗一支射擊之星的不利後市形態。加上滬綜指上周四高見2,729點後，周五回吐番1.3%。除非短期內中港股市能扭轉回調勢頭並企穩，否則短期再急升機會不大。



板塊方面，內銀股暫時可放番埋一邊，早前市場炒阿爺放水及人民幣貶值速度減緩，內銀都升過一浸，雖然話上述兩個因素是否已全面反映就未知，但暫時看人行未有再進一步動作，而人民幣則受美元重新企穩影響(美匯指數上周收96.92)，人仔短期再升機會不大。



其實，睇住兩大重磅內銀股建行(00939)及工行(01398)的走勢已可知一二。近期股價開始走樣，兩股上周五分別跌2.5%及2.3%，已失守短期上升軌支持，且MACD同樣齊齊轉熊叉，未上車者不宜沾手，有貨在手者則宜吼位沽。



另外，今年以來炒得最熱的非5G概念股莫屬。中國鐵塔(00788)股價升到唔識停，從去年12月初起步位1.2元水平，升到上周最高1.83元，累升逾五成。不過，近期股價與9日RSI現頂背馳，如果低位已買貨者，宜先食一轉，反之有心撈貨者則毋須心急，不妨等回到1.6元甚至50天線約1.5元才低吸，相信中線值博率更大！



近日油價見回勇，石油輸出國組織(OPEC)減產且沙特阿拉伯產量減幅較預期為多，美國制裁委內瑞拉及伊朗等皆壓抑供應，油價應聲而起，紐約期油上周尾升2.1%報55.59美元。



不過，古勝估計屬虛火居多，因中美貿易戰發展未明，且環球經濟前景其實好一般，油價再上難度唔細，故短期內「三桶油」或油服股若見乘勢反彈，都係建議眼看手勿動。

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