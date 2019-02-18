花旗香港：今年商業銀行業務收入睇升兩成

花旗銀行(香港)商業銀行香港主管郭炬廷預期，中美貿易談判有望「傾掂數」，今年該行商業銀行業務收入可錄兩成增長。他又透露，2019年開局有關業務表現不俗，受惠美國總部轉介客群及積極拓展亞洲市場，首兩個月新客量增長已超過去年同期。



美國為花旗香港企業客戶的重要出口市場。他表示，儘管去年下半年市況表現較為遜色，惟美國經濟增長數據仍然不俗，故對貨品入口需求未變，該行企業客戶於香港與美國間的貿易量未見下跌。



去年貿易環境不明朗，香港銀行業的信貸增長由2017年的16.1%放緩至僅4.4%。不過，郭炬廷指新企業客群刺激該行借貸活動，令貸款按年增加16%，而商業銀行業務收入更按年增長18%。即使中美之間的貿易談判仍存在不確定性，但對進展感到樂觀，料再加徵關稅機會低，今年上半年的市況不會太差。



新經濟行業近年發展迅速，他透露現時該行的傳統行業與新經濟業務分布為七比三，去年新經濟行業的客戶佔該行商業銀行部門收入約三成，過去三年的員工數目增加三成，今年有意再增兵13%，並擬於印度、新加坡及泰國成立新團隊，同時研發以人工智能輸入及分析企業的財務數據，於今年1月開始試行。

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