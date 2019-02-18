黃國英：藉板塊強弱推敲趨勢

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，慢升急調整，是升市中的常見形態。不少人會用上移止賺位的方法追蹤升勢，沿路下跌會不斷觸發獲利沽盤，令到調整急勁而短癮。只要及時止住跌勢，便會逐漸回復反覆向上的格局。通常需要時間組織個升勢，可能是要請君入甕，吸引淡友重新進駐，為之後的升勢提供額外動力。



自己雖然是好友，亦會炒衍生工具，可是迎合兩極化世界，主打策略一向都是選股，近期重心包括香港高息股及美國雲計算等，而銀行股、資源股以及工業製造等，就已經極少沾手。由於理念清晰，觀察市況的時候，會相當注重個別板塊的強弱，甚至從而反過來推敲指數的方向。



例如上周尾段，內銀股及部分內房股的走勢率先轉弱，並非一個吉兆。內銀始終背負拯救經濟的神聖使命，資產質素令人擔心，至於內房能否永續狂賣樓，亦是一個疑問。



A股整體氣氛的確有改善，但這兩個舊經濟板塊表現一般的話，就需要以個股出擊，譬如是白酒股為首的消費品牌，又或者用打得夠散的滬深300指數產品比較好。



即使重磅板塊一般，也不要低估指數。前年恒指曾經被戲稱為騰保指數，可見少數強勢巨企的威力。內銀內房的擔憂一早就知，這個半月恒指還是一路勁升，過氣板塊雖然大，但走勢多數是喪屍化，估值長期低迷，不會大升也不易大跌，對整體氣氛影響有限。



同樣道理，有些淡友寄望滙豐控股(00005)公布劣績救全家，失望而回機會頗大，這個年代不易有人見滙控跌驚到走去沽領展(00823)。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有領展)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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