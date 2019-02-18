羅尚沛：單靠概念支持　炒風難成氣候

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，春節之後，京東方A(000725.SZ)無疑是A股最熱的股票，這隻昔日A股科技股之王，果然是三年唔發市，發市當三年。



在可摺疊屏幕手機的強烈預期下，京東方A作為內地最大的柔性OLED面板供應商，其股價在2月11至15日連續大漲，五個交易日累計上漲36%，累計成交額高達269億元人民幣，是中國平安(601318.SH)的兩倍有多，同期股王貴州茅台(600519.SH)的成交額也只有116億元人民幣。



柔性OLED概念股的熱潮，是受本月底三星及華為將於巴賽隆納通信展(MWC)發布可摺疊手機的消息的提振，被認為是在低迷的4G手機世界裏的一片大藍海，會激發手機換機潮，更是未來5G世界裏的最重要橋頭堡，誰拿到摺疊手機的最大市場份額，誰就是5G的霸主。



其實，摺疊手機只是把手機屏幕再大啲，與講求傳輸速度的5G並無關係，但當5G概念熱炒時，所有手機概念都變成5G概念吧了。就算柔性OLED是廣闊的5G世界的關鍵，炒其股價之外，我們也需顧及其實質帶來的盈利。



事實上，柔性屏在一兩年內難對中國面板廠帶來明顯的業績增長。一來中國面板廠的柔性屏產量少，二是產品都是滿足定價15,000元人民幣以上智能手機旗艦機型的面板，市場潛力未必如想像中大。



據估計，柔性OLED屏幕要在中國市場成為手機主流，要在3,000至5,000元人民幣的手機市場全部應用才可，以現時技術和成本，以及產品「良率」計算，未來的一兩年時間柔性OLED屏幕仍然是一個小眾市場，預期2019年全球可摺疊手機的出貨量為90萬台，在全球一年14億台手機出貨中，可知道其實佔比甚微。



筆者在2.5G通訊的年代已接觸京東方這家公司，當年的印象是公司擅長在南韓或日本以天價買入一些落後技術，然後併併貼貼成為內地最知名的LED面板生產商。無疑現時京東方是LED電視和電腦面板的龍頭，去年首次超越LGD排名全球第一，但去年其業績因周期性因素和毛利不穩定下已發了預警，要柔性OLED成為未來高增長的驅動力，現在未免言之尚早。



股價能單靠市場概念而單邊炒上，但要實際的市場和產品應用來支持。未來的電視可能真的可以摺疊成銀包大少，隨時方便帶出街，但如果索價要幾十萬一部的話，恐怕也沒有多少人會貪得意買部摺疊電視機吧。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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