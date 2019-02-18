劉嘉晉：中國室內設計服務需求漸殷

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，隨着中國經濟高速增長，居民收入增加，內地亦興起了新型的購物商場，而老舊的酒店和商場為應付市場競爭，亦紛紛作出改造。同時，居民亦開始對家居布置有個人化的要求，可說從商業到民用，都對室內設計師提供的服務有極大需求。



現時室內設計在內地已成為一個龐大又專業的行業，包括住宅、辦公室、商舖、酒店等都需要獨特的品味設計，對優質的室內設計師的需求甚大。



根據中國產業調研網發布的2019至2025年中國室內設計市場調查研究及發展趨勢分析報告認為，建築裝飾離不開室內設計行業，而內地室內設計行業的市場規模也在持續增長當中，自2012年開始，年增長率都在12%以上。



梁志天設計集團(02262)的總部位於香港，於北京丶上海丶廣州丶成都及深圳均設有分、子公司，擁有超過500人的團隊。集團在美國室內設計雜誌公布的2018年全球百大室內設計師事務所排名研究報告中，住宅範疇位列第一，並於亞洲及全球室內設計公司中位列第二位及第廿一位。



此外，於2018財年按收入計，集團在中國及香港室內設計及陳設服務業中位居第二。由於室內設計及陳設服務市場非常分散，且競爭激烈，因此集團未來亦會考慮進行相關併購活動，藉此創造更多商機及加速集團發展，更可與旗下品牌產生協同效益。



此外，產品設計服務被視為與室內設計及陳設服務相輔相成，故集團將聘請更多產品設計師，並投放更多資源研發產品設計的最新技術、技巧及趨勢，從而把握三者的交叉銷售機遇。其股價已經過了一段時間的調整，加上未來發展定位清晰，中線可以1.3元作目標。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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