周樂樂：優質成長股受捧　重點配置

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，受中美談判利好言論與政策寬鬆的影響下，A股走勢震盪向好。一周累計，上證50指數漲0.7%、滬深300指數漲2.81%、滬綜指漲2.45%、深成指漲5.75%、創業板綜指跌7.07%。28個申萬一級行業中，27個上漲，1個下跌。



從數據來看，市場整體偏強，大藍籌走勢相對弱，中小市值的題材股相對表現佳；受益於政策扶持，成長性行業做好，尤其是移動互聯網、5G等產業鏈新興科技行業，而傳統行業受經濟因素影響而較弱。



市場消息面方，中美貿易談判與中國貨幣數據，這兩個影響市場核心因子出現重大利好。日前中美談判會議結束後，中美雙方共同發布達成協議公告。市場流傳出各種版本的達成協議內容，如知識產權保護、取消市場補貼、關稅互惠、高科技技術合作等。若主要內容屬實，則不僅僅對中美雙方，甚至對全球將是重大利好。



比如美國與中國在高科技領域合作，顯示歐美對中國高技術封鎖將解禁，大大紓緩市場對中國電子產業鏈外遷的擔憂，增強技術提升的信心；中國關稅互惠，有細節談及未來中美零關稅可能，令市場憧憬全球主要經濟體的零關稅關稅。



儘管市場一直在質疑美國是迫於經濟與市場壓力才達成的短期妥協，但是基於政治文明的演化，長遠來看，中美深層次合作將好於市場預期。這重要的政治與經濟大環境的變化，必然給全球經發展帶來新的轉變。



回到中國經濟數據，中國1月份的社會融資、新增貸款、M2等貨幣數據好預期，顯示中國穩槓桿措施成效。1月份新增社會融資4.64萬億元(人民幣‧下同)，主要增長來自於3.57萬億元的對實體部門貸款，其中，新增的企業貸款2.58萬億元。



1月份人民幣貸款增加3.23萬億元，按年多3,284億元，其中，非金融企業及機關團體貸款增加2.58萬億元。1月份M2增長8.4%，好於預期8.2%。顯示資金進入實體經濟取得有效，市場流動性見底回升。然而，值得注意的是，1月份經濟出現供需雙弱的局面，需求方面，地產銷售面積負增長、乘用車汽車批發與零售按年萎縮、重卡銷售增速轉負、挖掘機銷量增速回落。



供給方面，電廠發電耗煤增速降幅擴大、鋼廠粗鋼產量增速下降，顯示經濟狀況偏弱。經濟處於衰退期，通脹數據仍處於回落狀態，預計政府逆周期調整政策將持續出台，對抗經濟下行。



綜合來說，中美談判結果利好與中國超預期的政策擴張，這些因素利好於市場氣氛，有望引起資金向估值相對低估的A股聚集，預計A股股市修復行情持續。另外，隨着A股在MSCI的比例增加與指數產品增加，優質股份獲機構配置的需求增加。行業選擇上，重點留意保險、消費、醫療及科技股等成長性行業優質標的。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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