陳政深：資金市初段　聚焦個股走勢

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股上周未能企穩於28,000點，上周五單日跌逾500點，連10天線亦未能守住。不過，股市畢竟累積不少升幅，回吐亦屬正常，加上暫時未見資金流走迹象，現暫時仍將下跌視為升後調整，以中線角度審視，目前只屬資金市初段。



部署方面，投資者暫時仍應押注於強勢及具動力的股份之上，因為在資金市初段，投資者往往聚焦於個別股份，而難以出現一個全面性升市。



年初至今，文化產業類股份普遍強勢，個別股份表現更見突出。現價與上年底收市價比較，傳遞娛樂（01326）升了27%、國藝娛樂（08228）亦升了17%，相較恒指同期上升7%的表現遠為領先。



眾所周知，中國電影市場的潛力極大，單在剛過去的農曆大年初一，內地電影票房已升穿14億元人民幣，刷新全球單日票房紀錄；期內上映的《流浪地球》，上映十天累計票房達30億元人民幣，更廣獲中外傳媒好評。筆者向來重視股份的「故事性」，影業股已有足夠的故事供市場憧憬。



上述股份中，國藝娛樂近日進行了溢價配股，主要用作還債之用。配售完成後，現有主要股東冼國林及謝欣禮的持股，將由原來的30.61%大幅攤薄至一成二，而六名承配人的持股則由零增至五成三。消息公布後，其股價即見抽高，可見市場對新股東進場有一定憧憬。不過，該股往績波幅一般較大，投資者亦必須嚴守止蝕，參考位訂於0.269元位置，短線目標則暫為0.39元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

