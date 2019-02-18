陳汝銘：保利協鑫受惠行業改善

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，保利協鑫能源(03800)是製造及銷售多晶硅及硅片產品巨頭，亦有控股電站營運商協鑫新能源(00451)。集團去年上半年度業績，期內生產3.5萬噸多晶硅及13.2吉瓦硅片，位列全球第一，收益達110.31億元人民幣，按年下降3.2%，毛利約33.27億元人民幣，下跌11%。



自去年「531」政策發布後，對中國新增裝機容量造成影響，光伏下游需求出現斷崖式下跌，光伏中上游產品價格經歷大幅下跌，硅料、硅片、電池、元件等光伏產品跌幅達30%。



然而，近來行業傳來好消息，每年第一季度為行業傳統淡季，但內地部分一線廠商硅片紛紛提價，其中集團將多晶硅片的售價由每片2.05元提高到每片2.15元人民幣，升幅為5%，主因受海外需求及供應偏緊所致。



有調查顯示，內地產能規模排名前十的組件企業本年上半年訂單均已簽滿，甚至部分企業已開始續簽下半年的訂單，當中大部分都來自海外市場。市場預計海外

本年裝機需求由去年的60GW再提升10GW以上。



需求好轉下，帶動保利協鑫股價近期由低位反彈，建議可於0.65元附近買入，目標0.9元，失守0.55元止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

