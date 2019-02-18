鑫濤：美股短線回調機會高

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，本周聯儲局將有多位重要官員發表講話，同時亦公布上月FOMC的會議紀錄。這兩件大事，肯定會成為本周市場焦點。



經過連續兩年加息之後，聯儲局早前的態度已開始由鷹轉鴿，不少投資者也希望從是次議息紀錄及官員的講話，進一步了解聯儲局官員對未來息口態度的變化程度，以至他們對於縮表政策的調整，從而為今年的投資決策提供一個重要指引。



倘若會議紀錄及官員講話令市場相信美國的加息周期真的屆尾聲，甚至今年內可能連一次加息機會也沒有的話，理論上將會對環球股市在未來一段較長時間提供一個極為正面的訊息，本周美股亦毫無疑問可以延續過去八周的強勁升勢。



不過，始終這個正面訊息其實已被市場炒作多時，所以投資者反而要小心一旦好消息出現時，美股或者會來個反高潮，出現不升反跌走勢。目前的市場觀點普遍認為，隨着聯儲局對資產負債表的調整，美國的長期利率將因此上升，宜小心這或會是大戶用來炒作美股本周掉頭下跌，令美股結束已持續八周亮麗走勢的其中一個關鍵原因。



美股去年12月的暴跌，自聖誕假期後便已正式結束，只是沒有多少投資者想到見底後的升勢可以如此凌厲而已。以標指期貨為例，自去年12月26日的2,316點低位計，到上周五的2,775點高位，僅個多月時間已爆升了20%，結果使到大量投資者扭轉早前一直對股市的悲觀態度，並吸引不少好友順勢高追股票，使美股技術上開始呈現甚為明顯的超買情況。



本周開始，標指期貨將有較大機會在超買下出現一個較為顯著的調整浪，一旦調整上述升幅的38.2%，目標可見2,602點，換言之，即有大約6%的調整空間。



根據HSBC的評估，去年美國企業的每股收益年增長率為23%，但當中有14%得益於狂人總統特朗普的減稅計劃，但到今年此得益效果將會明顯遞減至只有9%；再加上今年環球經濟放緩的機會亦不少，換言之，目前利淡美股的另一個潛在因素便是，今年美企的獲利空間有甚高機會下降。



美股經過個多月的凌厲反彈後，短期內反覆下跌的機會將遠高於進一步急升。因此，進取的投資者本周可待聯儲局公布完議息紀要後，待見到標指期貨出現不升反急跌，並且更快速跌破10天線支持(上周五為2,737點)時，順勢建立淡倉。

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