時富：中通服盈利前景趨樂觀

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，中國通信服務(00552)是中國最大的電訊基建服務集團，為信息化領域提供一體化綜合解決方案，旗下三大客戶包括中國電信(00728)、中國移動(00941)及中國聯通(00762)。旗下電信基建服務(TIS)涵蓋設計、施工及監理，業務流程外判服務(BPO)從事維護、設施管理及供應鏈，而應用內容及其他服務(ACO)則系統集成、軟件開發及增值服務。



去年上半年，中通服收入增長達到六年來最高點，達到507.92億元(人民幣‧下同)(主要由兩個引擎驅動，包括「內地非營運商+內地營運商」和「CAPEX + OPEX」)；其中核心業務收入增長17.1%。淨利潤實現高單位數增長8.6%至15.95億元。自由現金流達到8.77億元，佔淨利潤的50%以上，現金狀況健康。



首先，5G正進入商用試驗年(料2020年正式商用)，鑑於5G要求更高網絡覆蓋密度，相關建設將顯著增加。考慮到公司在電訊公司的網絡設計和部署計劃提供顧問服務，預計公司將較5G資本支出周期更早受益。



其次，我們看到智慧城市解決方案有龐大的增長機會，並預期構建軟件和IT系統、物聯網(例如流量監控或傳感器安裝)、大數據、雲端和訊息安全將成為未來的亮點。另一方面，我們看到其客戶收入結構進一步多元化，內地非營運商收入部分逐步上升，並在去年上半年首次達到30%。



若與其電訊營運商業務相比，非營運商業務的特點是應收帳款周轉速度更快，利潤率更高，我們認為，鑑於物聯網的跨行業發展，上述趨勢將持續。



數字經濟及智慧城市將進一步需要中通服的綜合服務能力，有利公司的市場影響力。建議等候股價回軟再作吸納，目標價9港元。

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