【名家筆陣】方保僑：規劃不前 香港優勢漸失

資訊科技及數碼媒體專家方保僑在東方日報《名家筆陣》專欄中表示，1997年香港回歸之後，迪士尼正在籌備進軍中國市場，並在亞洲物色地點興建新的主題公園，當時坊間有傳言指迪士尼曾與新加坡、馬來西亞、台灣及香港等政府接洽。最後在1999年迪士尼與香港政府正式宣布，合夥成立香港國際主題公園有限公司，亦即是迪士尼將會正式落戶香港。



當時香港的頭號對手——四小龍之一的新加坡，據說不論是政府或者市民對於該次失落於「亞洲迪士尼」的選舉中，都感到非常失望，因為旅遊業是香港及新加坡的命脈，若是誰能夠得到迪士尼的青睞，當地旅遊業未來最少十年都不愁沒有旅客。



地球每天都在轉動，過了二十多年後，昔日的頭號對手新加坡，今天在很多城市的競爭指標上，都名列前茅，而香港卻節節敗退，就算連香港旅遊業的護身符「迪士尼」，在2015年、2016年及2017年每年虧損過億港元，加上上海迪士尼在2016年6月開幕，因而香港迪士尼的入場人次便不斷下降。



另外，多年來過剩的內地遊客，產生了不少中港矛盾的問題，以致香港近年來元氣大傷。香港政府近年才開始意識到，香港在世界的各項排名，不論是科技、競爭力甚至人才排名也不斷下跌，於是便希望利用「高科技救港」。但是，多年來都是倚靠金融、地產以及旅遊業的香港，轉身的時間和速度實在太慢了。



反而新加坡當年失落於「亞洲迪士尼」的選舉中，可是「塞翁失馬，焉知非福」，新加坡政府不斷研究如何增強城市的競爭力，不惜引入賭場以增加實力，如果大家有去過聖淘沙島的話，這個島嶼在過去十多年的變化真的可以說是翻天覆地，從一個人工建造的度假小島，搖身一變成為集娛樂及賭博於一身的綜合娛樂勝地。



此外，新加坡在引入其他科技這方面也不遺餘力，其政府的思維較香港政府更為開放，單單看新加坡政府早已將共享汽車經濟(例如Uber)正式立法監管，但香港在共享汽車這個問題上面糾結了多年仍然沒有定案，可見一斑。



不論是Facebook、Amazon甚至Netflix，也將亞洲總部甚至數據中心建立在新加坡，Dyson最近甚至準備將英國總部喬遷至新加坡。



我們有理由相信，這些跨國科技巨企不會隨便找個城市落戶，香港背靠中國原是優勢，為何回歸二十多年後，卻漸漸失去魔力，甚至變成了一種負累？香港政府在未來的五至十年，是否有能耐去力挽狂瀾？

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj

