大健：混合創業意念難成功

中環金融人大健在東方日報《中環Hot Talk》專欄中表示，相信很多香港人都記得這一句電影對白：「爭咩呀，兩樣溝埋變做瀨尿牛丸呀笨！」在這套電影當中，解決意見分歧的方法是把兩個構思混合一起，故事發展是這個構思最後之間取個天大成功。不過，在現實生活用上這個方法卻未必一定有好結果。



曾經有個前輩提醒筆者，若然幾個人一同創業，大家絕不可以平起平坐，當中必須有一個最終話事人。累積的經驗和觀察讓前輩明白，幾個人一起必有不同意見，若為求平等，會在各人分歧之中取個中間點。這樣即使各人都提出了絕世好橋，但混合後只會變成三不像，失敗收場。



其實，這些故事每天也在大公司發生，為平衡各方利益和觀點，往往令不少創意構思變得換湯不換藥。



事實上，今天幾乎人人手執一部觸控式螢幕手機，這個概念成為市場主流前，絕非只有蘋果公司(Apple Inc.)已故教主Steve Jobs想到，只是很多手機製造商的決策過程要吸納佷多意見，包括市場調查顯示用家比較喜愛有鍵盤的手機，便放棄進一步研發。



相反，當年Apple教主強勢領導公司的產品研發部門，這樣才沒有埋沒他的遠見，最後研發出改變世界的產品。

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