【獨家消息】恒生偷雞鬆居屋按揭　金管局急釐清

恒生銀行(00011)近期向樓齡較高未補價居屋的買家批出高成數按揭，有關貸款在擔保期完結時，未償還按揭金額高達樓價七成，較香港金融管理局要求高一成。由於現時全港共有140個樓齡逾廿年的居屋屋苑，消息隨即成為地產代理促銷噱頭。不過，有關做法惹來金管局關注及跟進，迅速釐清當局未有放寬居屋按揭。



據了解，有恒生職員近期向按揭及地產代理表示，可提高「白表居屋第二市場計劃」(簡稱白居二)按揭成數，並陸續向高樓齡居屋的買家批出近九成按揭，但借款人需要通過與私人住宅物業按揭看齊的壓力測試要求。



以廿五年樓齡未補價居屋為例，假設樓價達400萬元，當銀行採用上述做法，最初批出的按揭成數上限，將由原先的71%大幅提高至82.5%，貸款額則大增16%至330萬元，意味買家因此降低46萬元首期要求。



東網統計房屋委員會現時約180個可供出售的居屋屋苑，至今有多達140個樓齡已達廿年或以上。當中，以屯門區供應較多，區內16個可供出售居屋屋苑中，15個樓齡超過廿年。該區個別地產代理透露，今年1月底已接獲銀行有關推廣，因而隨即向部分睇樓買家進行推介，相信可激化區內放盤及成交。



該名代理又指出，區內樓齡逾廿年的悅湖山莊及兆麟苑等居屋，查詢及睇樓量因而明顯增加。其中，兆麟苑目前放盤單位約25個，實用面積約400方呎單位，叫價約260萬元，但悅湖山莊放盤則不足20個。



此外，有地產代理透露，個別樓齡逾三十年的市區居屋，例如黃大仙瓊山苑及瓊麗苑，即使有區內分支家庭的捧場客，但因首期問題，買家寧願轉購已補價的自由市場居屋單位。



近期恒生批出高成數未補價居屋按揭，意味突破現行監管要求，在銀行界造成很大迴響，並且惹來金管局關注。該局消息人士透露，上周五(2月15日)已經迅速出手，向恒生索取相關資料跟進，強調銀行批核「白居二」按揭時，依然需要遵守房委會擔保期完結時，未償還按揭成數須降至六成的原則。



恒生銀行發言人接受查詢時承認，該行近期有數宗未補地價的居屋按揭，於房委會擔保期完結時的未償還借貸成數為七成。此數宗按揭已經過還款能力評估及壓力測試，惟按揭貸款並未被提取。該行已按審慎原則進行內部檢視，並已與相關客戶跟進。



金管局介入後，居屋按揭戰暫時降溫。市場消息透露，原本有大型銀行因應恒生的做法，擬通知前線銷售人員跟隨，以搶攻「白居二」市場，惟上周五已經放棄相關部署。



有資深零售銀行家解釋，以借款人同樣符合壓力測試以及沒有政府擔保的情況下，銀行批出較高按揭成數的做法，令有關銀行承擔「白居二」的按揭風險，會較私人住宅物業高一成，不符合金管局全面要求銀行承擔最多六成按揭貸款風險的監管原則。

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