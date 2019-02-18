新城市建設發展逾5.2億元向主席購長春商業項目

新城市建設發展(00456)公布，透過其間接全資附屬Very Best Investments，向控股股東、由公司主席兼執行董事韓軍然全資持有的君億投資，收購目標公司Gold Channel Holdings全部股本權益及股東貸款，總代價為4.5億元人民幣(約5.22億港元)。



交易代價將透過配發約6.38億股支付，相當於每股代價0.818港元，較上周五(15日)收市價溢價約1%。



目標公司間接持有長春寅泰100%股本權益，而長春寅泰持有位於中國吉林省長春市的物業，總用地面積為39,991平方米。長春寅泰已向長春市規劃局取得該物業之建設用地規劃許可證及建設工程規劃許可證。該物業計劃發展成名為長春熙旺中心之商業綜合體，建築面積為不少於188,786平方米，其上擬興建酒店、辦公、商業及配套設施。



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