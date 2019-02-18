【市前重點睇】CNH企6.77　布油漲至66.6美元

●美匯指數由97.3高位跌至96.9水平，亞洲市，港匯企7.848，離岸人民幣(CNH)反覆企6.77，圓匯企110.5，歐元升穿1.13，英鎊漲至1.292水平。金價漲至1,322美元。油價急漲近3%，布油高見66.61美元，紐油觸及56美元。道指期貨向好。



●中美領導人均表示貿易談判取得進展，美國總統特朗普稱可能推遲3月1日提高對華關稅的最後期限。兩國本周在華盛頓繼續談判，將設法達成一份初步的書面協議。

-全球經貿戰：中美就主要問題達成原則共識。 https://bit.ly/2TQeZ01

-美銀美林稱中美若達成「真協議」，美國股市會創新高。



●中國去年12月增持美債，7個月來首次。 https://bit.ly/2X1zB7E



●根據彭博社船隻追蹤數據顯示，至少又有4艘貨船從美國西北太平洋地區的穀物碼頭發往中國；估計裝載總重約26.6萬噸大豆。



●歐盟統計局數據顯示，歐盟2018年對美國的商品貿易順差為1,397億歐元，同比擴大17%至紀錄新高；雙方關稅談判或面臨風險。

-德國總理默克爾在慕尼黑安全會議上批評特朗普政府暗指歐洲汽車對美國國家安全構成威脅，這種說法令人「錯愕」。



●中共中央政治局委員楊潔篪在慕尼黑安全會議上回擊美國副總統彭斯關於華為危及數據安全的指控。

-華為高層表示，美國政治迫害似的游說努力毫無根據。

-英國情報部門負責人表示，徹底禁止華為對英國也許不是正確的選擇。



●特朗普上周五(15日)簽署旨在避免政府停擺的支出法案，並宣布國家緊急狀態，以期獲得更多建牆資金。



●美國周一(18日)假期，金融市場休市。道指上周五收報25,883點，升443點或1.74%；標指收報2,775點，升29點或1.09%；納指收報7,472點，升45點或0.61%。 https://bit.ly/2V66ZbM



●港股ADR指數上周五收報28,149點，升248點或0.88%。 https://bit.ly/2Eftvck



●美國10年期國債孳息率上周五升0.9個點子，報2.6626厘。



●三藩市聯儲行長Mary Daly認為，今年有較大可能不用加息。

-聯儲局副主席Richard Clarida表示，密切關注的通脤指標剛剛追平歷史低位。

-紐約聯儲前行長達德利指出，聯儲局可能改變用來實現通脹目標的框架，以穩定通脹預期。





●紐約期油上周五收報每桶55.59美元，升1.18美元或2.17%，創去年11月以來收市新高。布蘭特期油收報每桶66.25美元，升1.68美元或2.6%。 https://bit.ly/2SL4Aq3



●紐約期金上周五收報每安士1,322.1美元，升8.2美元或0.6%，創兩周新高。



●英國富時100指數上周五收報7,236點，升39點或0.55%；法國CAC指數收報5,153點，升90點或1.79%；德國DAX指數收報11,299點，升210點或1.89%。 https://bit.ly/2Ih7lux



●英國首相文翠珊對保守黨議員迫切呼籲團結一致，支持她推動歐盟領袖可能接受的脫歐協議。



●歐洲央行執委克雷表示，歐元在全球發揮更強大的作用，可能有助於歐洲央行在歐元區金融市場更好地傳遞貨幣政策。

-本周金融大事一覽！歐美央行將公布議息紀錄。 https://bit.ly/2SbH00s



●中國1月份新增人民幣貸款和社融增量均創歷史新高，人行孫國峰：中國無意亦無必要推「量化寛鬆」。 https://bit.ly/2NbsViW



●中國發展研究基金會副理事長劉世錦：2020年後中國經濟增長料降至5%。 https://bit.ly/2GtTnDP



●港府料上季經濟增長放緩至1.5%。 https://bit.ly/2V44kPH



●【獨家消息】恒生偷雞鬆居屋按揭，金管局急釐清。 https://bit.ly/2EeROHr



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