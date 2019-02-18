「縮表」線索？市場等待1月份聯儲局會議記錄

瑞信駐紐約利率交易策略主管Jonathan Cohn表示，1月份真正令人「跌眼鏡」的是聯儲局在資產負債表方面，基本上已向市場低頭，很快就轉向彈性處理；因此市場焦點目前大部分會集中在「縮表」上。



市場並預計，未來1周，對於未來「縮表」的計劃或終於可找到一些線索。



本周由於公眾假期，交易天數減少，經濟數據清淡，但聯儲局的相關訊息不少。聯儲局要公布1月份會議記錄，至少有3位決策委員特別針對4萬億美元的投資組合要發表演說。對投資者而言，最重要的訊息莫過於「縮表」最終結束日期、資產負債表最後規模以及最終資產組合的見解。



聯邦公開市場委員會(FOMC)在上月會議準備調整計劃，穩步減持美國國債和抵押貸款債券(MBS)，尋求維持銀行儲備充足的貨幣政策制度，同時「依據經濟和金融的發展」，來改變政策正常化進程。







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