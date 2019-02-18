亞洲股市：日股飆逾300點　三井造船漲4%

中美領導人指貿易談判取得進展，亞洲主要股市做好，日本日經225指數早段大漲323點或1.55%，報21,223點。



日本12月核心機械訂單按年增長0.9%，低於預估中值上漲3.4%。



板塊方面，能源股抽升4.8%，金融股漲2%，地產股升1.2%。個股方面，住友金屬礦業、三井造船及日立建機全線揚升4%，日產汽車升1.4%。



從事抵押貸款等業務的Aruhi計劃回購65萬股，股價抽升9%。



北陸電氣升逾2%。麥格理將其評級由「中性」上調至「跑嬴大市」。



南韓首爾綜合指數升13點或0.61%，報2,209點。樂天化學炒高4.5%，大韓油化工業升3.5%，三星電子亦升1%。



澳洲悉尼普通股指數則升24點或0.4%，報6,173點。板塊方面，能源及原材料股齊升逾1%。個股中，AVZ礦業飆10%，Gascoyne資源升5.5%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

