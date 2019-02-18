【即市分析】港股短期走勢關鍵睇…

東方產經專欄作家Handsome哥：早前先講過，就算恒指上破250日牛熊分界線，都要睇吓可唔可以企穩幾日先至可以確認，豈料真係開口中。恒指上周五一個唔覺意跌返落250日線樓下，如果周中真係跟勢上咗車，周五都要被迫落番車，皆因勢頭唔對路嘛！



講真，今期無論係恒指牛熊重貨區定係技術走勢，港股要上定落的機會率其實都係一半半。首先，現時恒熊重貨區貨量已經較早前少一大截，相反下方恒牛貨量雖然唔見特別多，但就勝在貼價，所以大戶基本上殺上殺落機會都係一半半。



其次，恒指自年初低位升至上周高位計，都已累升近3,637點，中途基本上無調整過，所以技術上就算唔大插，短期抖一抖氣都好正常。



所以話，港股短線表現繫於中美貿易談判的消息，除非大家估到中美元首會講啲乜，否則依家落場同賭大細一樣，都係「唔賭唔知時運高」，只可小注怡情，要控制好風險！

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