人民幣中間價跌36點　CNH升上6.76

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.7659，較上日開市價回吐36點子。



亞洲市，美匯指數回至96.9。離岸人民幣(CNH)早段由6.7851，最新報6.7639。



德國商業銀行經濟學家周浩上周五一份報告預期，中國經常帳戶順差將在來年消失，並進入負區間，在可預見的未來將會拖累人民幣下跌。



摩根士丹利經濟學家在近期報告亦預計，中國經常帳戶2019年可能將錄得1993年以來首個

全年逆差，並且可能是逆差持續期的開始；而中國當局並將加大對外國資本的開放力度，尤其是投資組合資金流。



中國2018年經常帳戶順差為491億美元，對GDP佔比僅為0.4%，為有記錄以來最低水平；其中，服務貿易逆差擴大抵消了商品貿易的順差，80%的赤字來自旅遊。

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