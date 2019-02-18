澳元成大鱷樂園　後市加劇震盪

外電報道，中美貿易戰前途未卜，加上澳洲是全球最大鐵礦石出口國，過去1個多月，澳元成G10貨幣中波動最大的貨幣，對沖基金並正加大澳元倉位，趁好淡因素同時產生影響之下，實行雙向操作，勢將加劇澳元震盪。



AMP Capital動態市場基金負責人Nader Naeimi表示，現在正是交易澳元的大好時機。該基金持有澳元淡倉。他指出，澳元已經反映很多利好消息，因此有貶值空間。儘管如此，仍受到追逐風險和風險趨避情緒的影響，所以這當中就有交易空間。



悉尼Morphic Asset Management宏觀和風險負責人Geoff Wood表示，澳元升到0.72美元時他就會賣出，跌到0.6至0.7美元區間上限附近就會買回。



Ellerston Capital宏觀交易員Brett Gillespie最近結束沽空澳元兌新加坡元的部分交易，他曾利用這種交易策略，以消除中美貿易若是有正面結果，給他的基金所帶來的風險。



中美兩國本周在華盛頓繼續談判，市場預計雙方將設法達成一份初步的書面協議。



另方面，繼淡水河谷減產消息刺激鐵礦石價格飆高逾20%至每噸逾90美元後，澳新銀行預計，鐵礦石價格需突破每噸100美元才能刺激中國礦場增產。



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