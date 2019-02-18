恒指飆近500點　藍籌股全線揚升

港股升幅擴至近500點，恒生指數曾飆478點，高見28,379點，重上250天牛熊分界線(28,318點)；國企指數漲逾200點。



藍籌股全線做好，騰訊升幅擴至2%，帶動大市向上。小米集團升2.5%；舜宇光學及瑞聲科技升逾3%。



中資金融股有買盤，工、中、建三大內銀股升1.6%至2.4%；中國平安升2.1%。



三桶油齊飆逾3%。內地媒體報道，三大石油公司管道資產有望今年內落實重組。





【09:20】金融股領漲 騰訊靠穩

中美本周繼續在華盛頓進行貿易談判，道指期貨靠穩，港股重上二萬八關。恒生指數高開285點或1%，報28,186點；國企指數高開120點或1.1%，報11,057點。



藍籌股全線向上，香港交易所高開1.6%；友邦保險高開1.2%；滙豐控股及中國平安高開1%；中國移動高開0.8%。



工、中、建三大內銀股高開1.2%至1.4%；三桶油高開1.3%至1.5%。



連跌4日的騰訊高開0.3%，報335港元，內地下發第6批遊戲版號，騰訊旗下遊戲並不在列。



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