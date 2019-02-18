A股快報：全線漲逾1%　深成指大升1.7%

滬深股市高開高走，全線升逾1%。滬綜指重上2,700點關，最新升37點或1.41%，報2,720點；深成指大升141點或1.74%，至8,267點；滬深300升61點或1.84%，至3,400點；創業板指數升22點或1.69%，報1,380點。



板塊方面，次新股領漲2.8%，釀酒股跟升2.2%，金融股升1.9%，地產、煤炭及有色金屬股齊升0.8%。





【09:25】A股快報：兩市高走 金融股撐市

內地股市做好，滬綜指高開17點或0.65%，報2,699點；深成指高開62點或0.77%，至8,187點；滬深300高開27點或0.83%，至3,366點；創業板指數高開7點或0.52%，報1,364點。



板塊方面，次新股領升1.6%，金融股升0.8%，釀酒股升0.7%。



三全食品低開逾6%。公司回應灌湯水餃疑似含有非洲豬瘟病毒，指相關產品全部封存。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

