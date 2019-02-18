外匯局陸磊︰警惕中美利差收窄導致資本外逃

外匯管理局副局長陸磊日前在北京參加中國經濟50人論壇年會時稱，2019年中國將面臨聯儲局的溢出效應，雖然聯儲局近期有放緩加息信號，但中美利差仍持續收窄，造成資本外流風險；而中國外匯儲備的變化或在外匯市場反映，可能會影響人民幣匯率。



另一方面，中美經貿摩擦也會在不同程度上對經常帳項目、資本項目乃至GDP造成衝擊。



陸磊又指，新興市場所有危機教訓都是內部失衡。中國目前存在兩類長期挑戰，一是低要素成本、低附加值發展模式不可持續，結構調整短期內難以完成；二是槓桿率增長過快，而家庭槓桿率比企業槓桿率更令人擔憂，他警告，家庭槓桿率過高通常是金融危機的先兆。



他表示，所有的外部風險管控都可以贏得時間，但是如果沒有內部結構改革，只是延緩系統性風險爆發的時間。內部健康性才是抗衡外部衝擊的前提。







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