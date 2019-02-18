【即市分析】利率難升　趁調整押注本地地產股？

近期英國、日本、美國、中國的消費物價指數(CPI)均低於預期，一定程度反映全球經濟陰霾籠罩，消費意欲下降，亦意味未來美國聯儲局已不存在迫切加息的需要。利率低企，加上土地供應未見大增，皆有利香港樓價靠穩。本地地產股短線調整，可留意收集機會。(地產發展股板塊表現：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



本來，在預期聯儲局持續加息之下，去年下半年香港會啟動加息潮，可去年底聯儲局還是響應美國總統特朗普的呼籲而暫緩加息。從近期美國公布的經濟數據可見，增長有放緩迹象，則聯儲局更有理由提早結束加息周期，則香港亦沒有迫切需要加息。



本地樓市基本面維持穩定，恒生地產分類指數已由去年末季低位約34,000點水平，升至近日高位一度突破42,000點，短線有調整並不足奇，惟畢竟估值尚不算昂貴，料調整幅度在5%之內，可吸引長線資金入場吸納。



環顧三大地產股，新鴻基地產(00016)股價由去年末季低位100元水平，升至近日高位見132元，經已由低位累升三成，短線有機會先考驗128至130元水平承接，不妨候低吸納，上望140元，重要支持在123元。



信和置業(00083)以財務狀況取勝，去年股價呈上落格局，今年初以來已兩次嘗試衝15元關，短線回吐繼續守穩14元樓上的話，季內仍有機會破位而上。



至於恒基地產(00012)，已成功抽穿前年末季以來的大型降軌阻力，短線或隨大市調整回試43至44元水平支持，守穩其上可小注一試，下個較大的阻力在48元，40元關不宜有失。

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