港股格局：李偉傑中線上望29000

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，大市周一(18日)抽升，一洗上周五(15日)頹勢，恒指有望見28,600點；中線則睇29,000點，此為大市由33,000點跌至24,500點反彈0.5倍的位置。



至於新鴻基地產(00016)最新以63億港元中標大埔白石角住宅地，他認為消息對地產股有提振作用，加上聯儲局釋放鴿派訊號，料加息步伐放緩，對地產股有幫助。不過新地由去年10月96元，升至現時133元附近，已累積一定升幅，可待股價回調至129元(即20天線附近)才入貨。



有傳英國政府認為華為5G電訊設備所帶來的安全風險可控，他認為反映中國5G技術落戶歐洲見曙光，加上近期資金不停湧入5G概念股，特別是中國鐵塔(00788)，料今年5G會是投資主題，建議鐵塔可回調至10至20天線，即1.67元-1.71元小注買入，目標價2元。



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