華為危機︰傳英國確認華為5G應用風險可控

英媒引述消息人士報道，英國國家網絡安全中心已經得出結論稱，在5G網絡中使用華為設備的風險是可控的；而這個結論對歐洲其他國家將產生「重大影響」。



據報，如果英國有信心控制對威脅，其他國家也可以向公眾保證，以審慎方式繼續允許使用中國設備，只要採取英國建議的防範措施。



外電日前報道，英國情報部門軍情六處處長楊格(Alex Younger)上周五在慕尼黑安全會議表示，英國將考慮平衡5G開發與安全風險，設備供應商的匱乏是考慮的因素之一。這暗示英國目前不會推動徹底禁止華為技術。



楊格稱，現存供貨商的數量是一定的實際問題，但任何關鍵的國家基礎設施，由一家供貨商壟斷都是不理想的。另外，亦需要基於原則、首先就是質量尤其是安全質量來對待此事。



據報，一份有關英國電信供應鏈韌性和安全性的報告將於3月份完成，數碼及文化事務大臣Jeremy Wright將根據此份報告向國家安全委員會提供建議。



另外，華為在加拿大的兩家最大電信運營商合作伙伴Telus和BCE表示﹐他們還沒有為5G選擇供應商。據報，儘管存在不確定性，華為仍致力繼續在加拿大擴張並增加投資。



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