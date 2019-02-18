人民幣Hibor：隔夜息升至1.97厘　CNY見6.75

2019年02月18日 11:26
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至1.97厘；1星期、2星期及1個月拆息為2.27厘、2.29厘及2.37厘；2至3個月拆息介乎2.6至2.86厘，6個月及12個月拆息分別為3.12厘及3.42厘。

    18/2/2019
    隔夜 1.97267厘
    1星期 2.27367厘
    2星期 2.29833厘
    1個月 2.37200厘
    2個月 2.60100厘
    3個月 2.86900厘
    6個月 3.12900厘
    12個月 3.42100厘

    15/2/2019
    隔夜 1.92011厘
    1星期 1.87267厘
    2星期 1.94367厘
    1個月 2.22367厘
    2個月 2.54000厘
    3個月 2.85767厘
    6個月 3.12200厘
    12個月 3.42167厘

    人民幣兌美元反覆靠穩，離岸人民幣(CNH)由6.7851，回升至6.7608，最新報6.7633。在岸人民幣(CNY)亦由6.7665，升至6.7511，最新報6.7566。
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