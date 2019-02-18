【即市分析】騰訊下一阻力在...

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：大市氣氛好轉，恒指現升近500點，「股王」騰訊控股(00700)近日下試330元邊的升軌支持後重拾升勢，現升2%報340.8元，成交暫已錄得逾18億元，上升動力強勁。



內地第六批遊戲版號下發，惟騰訊旗下遊戲今次並不在該批名單內。不過，內地恢復遊戲審批，市場認為現時的監管問題已暫時解決。



事實上，騰訊的基本面仍然穩健，近期有多間大行發表報告唱好。其中摩通認為內地互聯網行業今年盈利增長及股價前景轉趨正面，將騰訊列為行業首選，維持騰訊「增持」評級及目標價375元。



該股自去年10月底低見251元後展開反彈浪，至今已累升約90元或35%，股價近日由高位回落可視為為正常回吐，在公布去年度業績前仍有機會挑戰俗稱牛熊分界線的250日線約360元，暫未宜看得太淡，330元支持不容有失。

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