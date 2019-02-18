【瑞通推介】滙豐績前有資金流入好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美本周在華盛頓繼續貿易會談，投資者憧憬中美貿易進展正面，道指上周五(15日)升443點或1.74%，收報25,883點，全周累升約3.1%，並且連升8周。



恒指上周五急挫逾500點後，周一(18日)早段反彈逾400點，重上28,300點以及10天線，年內反覆向上走勢尚能維持。即市留意能否企穩250天線28,325點，支持參考20天線約27,617點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,100萬元，反映較大量資金趁大市調整買入好倉博反彈。



內地第6批遊戲版號下發，不過騰訊控股旗下遊戲並不在今批名單內。另外，集團發表規範遊戲直播行為12條禁令。股份上周連跌4個交易日，累跌逾半成，接連失守10天、20天和200天線，技術走勢略轉弱。不過港股氣氛改善，該股周一早段回升逾1%突破340元，即市留意能否企穩此水平，支持可參考50天線325元。上周五近6,500萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入近1.8億元；淡倉上周五逾2,100萬元淨流出。



恒指權重股滙豐控股將於周二(19日)公布截至去年底止全年度業績，市場料集團去年列帳基準除稅前利潤介乎200.86億至221.28億美元，按年升17至29%不等。股份近期於相對高位爭持，上周五跌1.26%，結束4連升，回至10天線水平。周一早段則再度上升近2%，至超過兩個月高位67.55元，下方支持參考20天線(65.9元)。上周五有逾410萬元淨流入該股好倉，5日累計淨流入逾1,200萬元，淡倉上周五亦有66萬元淨流入。



有券商指，友邦保險最近獲准於北京、天津、河北開展業務，雖然發展較預期快，但並非全面開放內地城市。券商預期新分支為該公司未來3年提供多17%保費收入，又預計集團去年新業務價值增長20%。股份上周四創上市新高75.15元後，翌日回調逾2%，一度跌穿73元，但仍守於主要平均線之上，年內反覆向上走勢未改。周一早段隨市回穩，升近1%，曾重返74元之上，觀望後市能否再度突破75元，向下支持可參考約72.6元的10天線。上周五其好倉和淡倉分別錄345萬元和47萬元資金淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿17倍。貼價、中短期沽證(15766)，行使價27,000點，2019年6月到期，實際槓桿11.1倍。



騰訊貼價、中短期購證(16457)，行使價348元，2019年6月到期，實際槓桿7.9倍。輕微價外、中短期沽證(22270)，行使價307元，2019年6月到期，實際槓桿7.5倍。



滙豐控股貼價、中短期購證(14420)，行使價70元，2019年6月到期，實際槓桿13.5倍。輕微價外、中短期沽證(28628)，行使價63.8元，2019年5月到期，實際槓桿10.1倍。



友邦輕微價外、中短期購證(15814)，行使價78.88元，2019年6月到期，實際槓桿9倍。輕微價外、中短期沽證(24549)，行使價64.23元，2019年7月到期，實際槓桿7.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68214)，收回價27,710點，槓桿比率42倍。N類熊證(65481)，收回價及收回價29,000點，槓桿比率33.4倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率23.3倍。熊證(67044)，收回價359.9元，槓桿比率13.1倍。



滙豐控股牛證(60397)，收回價63.1元，槓桿比率19.8倍。熊證(58978)，收回價72.9元，槓桿比率7.6倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率15.4倍。熊證(61131)，收回價80.3元，槓桿比率9.7倍。



南方A50牛證(57773)，收回價12.11元，槓桿比率9.6倍。



長和牛證(58809)，收回價77.8元，槓桿比率13.9倍。熊證(58821)，收回價83.3元，槓桿比率13倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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