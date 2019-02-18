【即市分析】A股走勢轉強　跟炒中資股揀呢啲...

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：市場憧憬中美貿易戰有轉機，中港股市今日(周一)反彈，滬綜指即市升1.5%報2,724點，走勢轉強，炒轉A股概念，有咩中資股可跟進呢？



講真，年初至今市場炒人行放水、美息難升下人民幣將會反彈，A股確實累升唔少，加上繼MSCI明晟，今年尚會有兩家國際指數公司將A股納入指數系列，未來外資流入A股市場可期，一眾內銀、內險及中資券商股都曾大抽一輪，牌面睇似乎唔錯。



策略上，考慮到市場短期走勢仍以氣氛作主導，好似內銀股及內險股如工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、中國人壽(02628)及中國平安(02318)等股價近期都要回一回氣，但考慮到在A股帶動下相關板塊中線再上機會唔細，值得吼個靚位上車，具一定值博率。



當然，如果上車後見勢色唔對，如確認股價失守20日線後無力反彈，咁就應該先行止蝕，話哂外圍情況仍然可以話變就變嘛！



A股今年有錢執？

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