郭明錤料蘋果將推新iPhone　中港台手機設備股狂炒

外媒報道，最強蘋果分析師、天風國際分析師郭明錤稱，蘋果公司3月將公布3款新iPhone，有望推升手機設備股股價，相關預測再加上大市揚升，一眾中港台手機設備股落鑊。



深圳股票信維通信(300136.SZ)、歐菲科技(002456.SZ)及藍思科技(300433.SZ)分別升3.89%、5.38%及6.88%。滬股環旭電子(601231.SH)及長電科技(600584.SH)同升10%。台股的台積電、穩懋半導體、大立光及玉晶光分別升1.25%、1.32%、1.27%及近10%。



而香港的手機設備股亦炒起，舜宇光學科技(02382)升3.18%、瑞聲科技(02018)升0.68%、丘鈦科技(01478)升2.65%、高偉電子(01415)升2.29%。



郭又提到iPhone規格將升級，預測將發布3款的新iPhone，會保持相同尺寸，霧面玻璃機殼、雙向無線充電、Face ID規格、電池容量提升及三鏡頭等。



除了iPhone，他亦預計，蘋果還將發布2款新iPad Pro、新款iPad mini、3款全新Mac，而新款Apple Watch、新款AirPods及AirPower，也將在上半年出貨。



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html