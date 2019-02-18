【午市重點睇】CNH升上6.76　金價升至1325美元

●美匯指數回落至96.72，港匯企7.847，離岸人民幣(CNH)升上6.76，圓匯企110.5，歐元高見1.132，英鎊企1.291。金價升至1,325美元。布油企66.1美元水平，紐油企55.8美元。道指期貨靠穩。



●恒生指數一度漲逾500點，半日升421點或1.51%，報28,322點，主板成交逾531億港元。國企指數升190點或1.74%，報11,127點。 https://bit.ly/2SIttmo

-中國鐵塔創新高，5G概念股拍住上。 https://bit.ly/2V6lPPw

-中國海外宏洋發盈喜。 https://bit.ly/2S9WB0C

-禹洲地產擬發行優先票據。 https://bit.ly/2BFZroV



●【即市分析】

-騰訊下一阻力在... https://bit.ly/2X7O2al

-中移未升夠吼位Call。 https://bit.ly/2GOCuD2

-利率難升，趁調整押注本地地產股？ https://bit.ly/2GrMGSE

-港股短期走勢關鍵睇… https://bit.ly/2IhSQqg



●【港股格局】

-李偉傑中線上望29,000點。 https://bit.ly/2SWxUcn

-黃志陽料恒指年內有望升上32,000點。 https://bit.ly/2S7mRsE



●A股快報：滬綜指半日升1.79%，深成指及創業板指亦升逾2%。 https://bit.ly/2TVnYgy



●亞洲股市：日股中段漲近400點，韓澳穩升。 https://bit.ly/2IixgSI



●星展集團公布，第4季度淨利潤增長10%至13.2億坡元，主要源於借貸款業務增長。其中，財資市場部門出現稅前虧損，財富管理費用收入降至兩年來最低水平。



●「縮表」線索？市場等待1月份聯儲局會議記錄。 https://bit.ly/2SEjLBr



●美財政部淨發債今年料增1萬億美元，債息至少升1%。 https://bit.ly/2S9A7wW



●摩通報告︰今年美國12月份加息一次。 https://bit.ly/2SYTQDP



●澳元成大鱷樂園，後市加劇震盪。 https://bit.ly/2BBr8Pl



●歐央行政策工具匱乏之際，推動歐元聲音再起。http://bit.ly/2TV9dKD



●華為危機︰傳英國確認華為5G應用風險可控。 https://bit.ly/2V4k1Gu

-2019年目標2.5億部？傳華為要摘智能手機市場桂冠。 https://bit.ly/2EgLtvh



●外匯局陸磊︰警惕中美利差收窄導致資本外逃。 https://bit.ly/2X9x5w8



●人行周一(18日)沒有進行公開市場操作，另外，本周公開市場沒有逆回購到期。

-人民幣速遞：中間價跌36點。 https://bit.ly/2EhHMFP

-人民幣Shibor︰隔夜息升至1.82厘。 https://bit.ly/2TV4ZTg



●港元拆息︰1個月跌至1.01厘。 https://bit.ly/2tveLQp



●觀塘恒安街項目：至少收25份意向書。 https://bit.ly/2tsNxtM



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