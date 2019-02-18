【午市重點睇】CNH升上6.76　金價升至1325美元

2019年02月18日 12:02
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    ●美匯指數回落至96.72，港匯企7.847，離岸人民幣(CNH)升上6.76，圓匯企110.5，歐元高見1.132，英鎊企1.291。金價升至1,325美元。布油企66.1美元水平，紐油企55.8美元。道指期貨靠穩。

    ●恒生指數一度漲逾500點，半日升421點或1.51%，報28,322點，主板成交逾531億港元。國企指數升190點或1.74%，報11,127點。 https://bit.ly/2SIttmo
    -中國鐵塔創新高，5G概念股拍住上。 https://bit.ly/2V6lPPw
    -中國海外宏洋發盈喜。 https://bit.ly/2S9WB0C
    -禹洲地產擬發行優先票據。 https://bit.ly/2BFZroV

    ●【即市分析】
    -騰訊下一阻力在... https://bit.ly/2X7O2al
    -中移未升夠吼位Call。 https://bit.ly/2GOCuD2
    -利率難升，趁調整押注本地地產股？ https://bit.ly/2GrMGSE
    -港股短期走勢關鍵睇… https://bit.ly/2IhSQqg

    ●【港股格局】
    -李偉傑中線上望29,000點。 https://bit.ly/2SWxUcn
    -黃志陽料恒指年內有望升上32,000點。 https://bit.ly/2S7mRsE

    ●A股快報：滬綜指半日升1.79%，深成指及創業板指亦升逾2%。 https://bit.ly/2TVnYgy

    ●亞洲股市：日股中段漲近400點，韓澳穩升。 https://bit.ly/2IixgSI

    ●星展集團公布，第4季度淨利潤增長10%至13.2億坡元，主要源於借貸款業務增長。其中，財資市場部門出現稅前虧損，財富管理費用收入降至兩年來最低水平。

    ●「縮表」線索？市場等待1月份聯儲局會議記錄。 https://bit.ly/2SEjLBr

    ●美財政部淨發債今年料增1萬億美元，債息至少升1%。 https://bit.ly/2S9A7wW

    ●摩通報告︰今年美國12月份加息一次。 https://bit.ly/2SYTQDP

    ●澳元成大鱷樂園，後市加劇震盪。 https://bit.ly/2BBr8Pl

    ●歐央行政策工具匱乏之際，推動歐元聲音再起。http://bit.ly/2TV9dKD

    ●華為危機︰傳英國確認華為5G應用風險可控。 https://bit.ly/2V4k1Gu
    -2019年目標2.5億部？傳華為要摘智能手機市場桂冠。 https://bit.ly/2EgLtvh

    ●外匯局陸磊︰警惕中美利差收窄導致資本外逃。 https://bit.ly/2X9x5w8

    ●人行周一(18日)沒有進行公開市場操作，另外，本周公開市場沒有逆回購到期。
    -人民幣速遞：中間價跌36點。 https://bit.ly/2EhHMFP
    -人民幣Shibor︰隔夜息升至1.82厘。 https://bit.ly/2TV4ZTg

    ●港元拆息︰1個月跌至1.01厘。 https://bit.ly/2tveLQp

    ●觀塘恒安街項目：至少收25份意向書。 https://bit.ly/2tsNxtM

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