樓價UPDATES：用家入市意欲增　二手交投趨活

二手市場交投加快，用家怕愈遲買，樓價更貴。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●西區寶翠園2座低層D室，實用面積659方呎，兩房戶，原叫價1,630萬港元，經議價後減價12萬元或約不足1%，最終以1,618萬元獲買家承接，實用呎價24,552元。



●小西灣藍灣半島5座低層E室，實用面積567方呎，三房間隔，以890萬元成交，實用呎價15,697元。



●柴灣杏花邨11座高層1室，實用面積475方呎，兩房間隔，以1.75萬元租出，實用呎租37元。



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九龍區



●長沙灣泓景臺6座中層H室，實用面積440方呎，兩房間隔，原以1.8萬元放租，經議價後微減200元，以每月1.78萬元成功租出，實用呎租40.5元。



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新界區



●元朗柏麗豪園2座高層E室，實用面積587方呎，兩房間隔，原開價680萬元連車位放售，經議價後減約10萬元或約1.5%，最終售670萬元，實用呎價11,414元。



●沙田第一城7座高層F室，實用面積484方呎，三房間隔，原開價750萬元，議價後以749萬元沽出，實用呎價15,475元。



●沙田帝堡城7座低層D室，實用面積547方呎，兩房間隔，議價後以770萬元易手，實用呎價14,077元。



●馬鞍山翠擁華庭7座高層C室，實用面積858方呎，三房間隔，原開價1,050萬元，議價後減價70萬元，以980萬元易手，實用呎價11,422元。



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