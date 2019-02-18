【高盛推介】恒指高槓桿牛熊證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：上周舉行的中美貿易談判，會後雙方都表示就主要問題達成原則共識，並於本周在華盛頓繼續進行磋商。消息道指上周五(15日)上升443點，收報25,883點。恒指周一(18日)早段亦顯著上升，高開286點後升幅擴大。



觀察恒指牛熊證資金流向，上周五恒指回落，吸引資金留意其牛證，上周五有約8,400萬元流入其牛證，是連續第2個交易日見資金流入，而熊證則有約5,700萬元流走。周一早段恒指上升，早前資金都傾在大市上升時留意其淡倉。



投資者如計劃部署牛證，可留意周一新上市，市場上槓桿最高的恒指牛證(58997)，收回價28,143點，行使價28,043點，換股比率10,000，槓桿比率94.5倍，收回價於28,143點，距離恒指現貨有約200點差距，屬較進取之選。



收回價稍遠一點可留意恒指牛證(68000)以及牛證(69884)，都是相同收回價的產品中槓桿最高。牛證68000，收回價27,818點，行使價27,718點，換股比率10,000，槓桿比率52.5倍。牛證69884，收回價27,768點，行使價27,668點，換股比率10,000，槓桿比率48.1倍。



投資者如計劃部署熊證，可留意收回價28,600至28,800點附近的熊證，當中可留意恒指熊證(61173)、熊證(63985)以及熊證(65588)。熊證61173，收回價28,628點，行使價28,728點，換股比率10,000，槓桿比率70.9倍，相近收回價的產品中槓桿較高。熊證63985，收回價28,728點，行使價28,828點，換股比率10,000，槓桿比率55.6倍，相近收回價的產品中槓桿較高。熊65588，收回價28,828點，行使價28,928點，換股比率10,000，槓桿比率44.3倍，相同收回價的產品中槓桿最高。



投資者如計劃部署認沽證，貼價的選擇可留意沽證(25581)，行使價27,868點，2019年5月30日到期，實際槓桿13.1倍，行使價27,100至28,300點、兩個月期以上產品中槓桿最高；高槓桿的選擇則可留意沽證(22161)，行使價26,868點，2019年4月29日到期，實際槓桿18.7倍，行使價25,400至28,300點、兩個月期以上產品中槓桿最高。



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