南洋商業銀行：冀吸納更多年輕人開戶

自從中國信達(01359)收購南洋商業銀行後，該行積極轉型專攻年輕客戶。南商副總裁梅月嫦表示，現時客戶平均年齡約50歲，近期與美國知名漫畫DC「正義聯盟」合作，推出全新銀聯提款卡，以吸納更多年輕人開戶。



她解釋，自該行加入信達，已計劃今年內為原有客戶更換提款卡，除了DC主題卡外，現有客戶亦可選擇更換經典款式，冀全新DC主題卡1年內發卡量可達最少5萬張。



近年港人北上旅遊或工作時常遇拒收現金問題，該行的銀聯提款卡可綁至銀聯旗下雲閃付App，於內地商戶使用電子支付。



梅又指，現時市民在該行香港分行開戶時，同時開立南商中國銀行戶口，在香港匯款至該內地銀行戶口毋須手續費，方便常到內地工作或生活的港人，繳費跨境帳單及開立內地版電子錢包。



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