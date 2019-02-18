【即市分析】中芯短線仍有上升動力

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：中芯國際(00981)日前公布業績，截至去年底止第四季度錄得純利2,652萬美元，按年倒退44.4%，按季則基本持平。股價今早(18日)曾升近半成高見8.41元，現仍升3.7%報8.33元。



公司同時預期，今年第一季度收入下降16%至18%，毛利率介乎20%至22%。多間大行就此發表報告，其中里昂認為，欣賞中芯在改善高新科技研發上的執行進展及路線圖，但公司尚未證明其製造方面執行能力，將其目標價由4.5元升至5.4元，惟仍維持「沽出」評級。



至於瑞信亦升其目標24%至8.2元，維持「中性」評級。摩根士丹利、麥格理亦分別將其目標價上調至6.1元及10元，評級各為「減持」及「跑贏大市」；惟大和降其目標價近4%至6.3元，評級由「持有」降至「沽出」。



市場對其業績表現好壞參半，但由近期股價表現所見，資金看法似乎未算太悲。該股上月初由6.3元水平展開反彈，現價已企穩於多條平均線，且50日線剛升穿100日線現黃金交叉，14日RSI動力未盡，後市仍有機會上試250日線約8.8元水平，7.2元為主要支持所在。

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