美商務部汽車進口調查報告提交前夕　默克爾「發難」　

美國商務部最新發布聲明，就汽車和汽車零組件進口對美國國家安全的影響，商務部長羅斯正式向總統特朗普提交了商務部的調查結果。聲明沒有提供關於該報告或任何建議的進一步細節。



而在曰前慕尼黑安全會議上，德國總理默克爾批評特朗普政府，直指寶馬最大的工廠是在南卡羅來納州，而不是在「家鄉」德國巴伐利亞。如果美國生產的汽車與巴伐利亞製造的汽車一樣，突然都對美國構成國家安全威脅，「那我們會錯愕不已」。此話一出，現場響起熱烈掌聲。



美國商務部去年5月根據《貿易擴張法》第232條啟動了這項調查。去年美國政府徵收鋼鋁關稅所也是動用了這一條款。這項汽車調查涵蓋包括進口的SUV、廂式貨車和輕型卡車等車輛，以及進口汽車零組件。特朗普曾威脅要對外國生產的車輛徵收至高25%的關稅。









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