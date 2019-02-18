嘉湖山莊大三房578萬沽　上車客執平貨

中原地產副區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居剛錄得10座低層B室成交，單位實用面積630方呎，建築面積811方呎，三房一套間隔，外望內街景，剛以578萬港元沽出，實用呎價呎價9,174元。



買家為上車客，於農曆新年前已留意屋苑三房放盤，唯上月成交加快，盤源急速減少，部分業主提升叫價，純三房單位價格升至560萬元至580萬元，超出買家預算，遂未有入市。假期後再出動覓盤，適逢上述三房連套房單位減至580萬元，與純三房戶相若，十分吸引，即日還價兼落訂，成功以578萬元購入單位。



據悉，原業主則於2012年5月以255萬元買入單位，現沽貨帳面獲利323萬元，升值近1.3倍。



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