【即市分析】美圖有望谷底翻身？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：近期新經濟股輪流高落，小米集團(01810)及美團點評(03690)先後觸底回升，美圖公司(01357)亦持續由低位反彈，現升7%報3.19元，值得望多兩眼。



美圖以修圖軟體、美顏手機起家，惟近年抖音、快手、西瓜視頻等新競爭型態崛起，令集團優勢削弱，盈利已連續5年錄得虧損，相信未來將加快擴展其他業務。美圖早前公布擬收購樂遊科技(01089)間接全資附屬，令市場揣測公司藉此拓展遊戲業務，接觸更多不同用戶群。



不過，內地遊戲產業亦剛經歷一輪「寒冬」，未來行業仍充滿不確定性，美圖能否在此市場分一杯羹仍待觀察。該股近日升至3.3元的降軌阻力後現調整，短線若能進一步升穿並企穩其上，則可確認反彈勢頭持續，不妨待破位再追，2.8元支持不宜有失。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

