荷寶：港股料反覆向上　科技股有望跑贏大市

荷寶投資管理亞太股票聯席主管兼中國首席投資總監繆子美表示，港股現時市盈率仍低於歷史水平，具充足的安全邊際，加上市場情緒轉樂觀，預期今年大市將反覆向上。



她指出，今年全球資金配置加大流向新興市場，加上自去年10月大市經歷調整後，令港股估值變得吸引。當中，在貿易戰影響下，去年增長股份如科技股已調整逾6個月，隨着港股進入業績期，若然科技企業盈利增長動力仍正面，相信今年科技股可跑贏大市。



她看好軟件服務股，理由是未來5至10年間，中國新增網民料達3億人。相反對硬件設備股看法較審慎，主要是不確定因素較多，並看淡手機設備股，原因智能手機需求明顯已放緩。



另外，她也對新經濟股看高一線，尤其是遊戲、醫藥及教育股，主要是去年相關板塊受國策影響而出現調整，考慮到現時其政策影響已逐步明朗，投資者亦已消化相關消息，估計可吸引資金重新追捧。



對於5G概念股，她認為現時投資5G概念股風險相當高，加上相關股份已累積一定升幅，建議投資者暫採取望觀態度，待中美貿易戰談判結果較明朗才吸納。



該行亞太區股票中國研究總監魯捷稱，儘管今年中國企業盈利增長仍面臨下調壓力，但A股估值已處於具吸引力水平，今年A股料有正面回報。



他指，外資投資A股的興趣逐漸增加，隨着市場投資情緒回穩，以及MSCI今年將提高A股權重，將會進一步提振境外資金流入，料今年將可為A股市場引資達1,000億美元，而目前該行已加大基建及消費等板塊配置。



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