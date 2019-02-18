星展香港去年純利創新高　料本季淨息差受壓

星展銀行(香港)公布，去年全年純利為79億港元，按年增長40%，創有紀錄新高。受惠加息情況下的策略性資產管理帶動，該行去年淨利息收入上升30%至106億元。期內錄得非利息收入53億元，按年增長19%，主要受財富管理及現金管理業務帶動。



該行行政總裁龐華毅表示，信貸環境於去年下半年趨弱，第4季貸款增長更明顯放緩，但全年仍錄得11%增長，跑贏同業平均4.4%，預計今年貸款將錄得高單位數增長。他指受中美貿易戰影響，該行去年已減少無抵押貸款業務，雖然去年中國市場出現違約、信貸虧損等事件，但該行業務多元化、定位清晰，有助於波動市況保持業務穩定。



他預期美國今年會加息一次，儘管在聯繫匯率制度之下，港息與美息會趨向一致，惟香港流動性十分充裕，銀行今年會否調高最優惠利率仍充滿不確定因素。



該行去年淨息差擴闊27點子，至2.01%。他指，目前港元拆息較去年12月大幅下跌，需視乎市場有否大型招股活動等資金需要，刺激息口上揚，預期第一季或上半年淨息差將會受壓，但相信下半年中美關係回穩後，該行淨息差會再度擴闊。



他預期該行的活期及儲蓄存款(CASA)每年會緩慢及穩定地增加，但不會設下目標水平。



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